Швеция поддержала заявление стран Европы по Украине

Швеция поддерживает заявление лидеров стран Европы по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон по итогам телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Я вновь подтвердил полную и неослабевающую приверженность Швеции поддерживать Украину всеми способами, включая в рамках "коалиции желающих". Мы занимаем пятую строчку по объемам помощи среди всех стран мира, поддерживающих Украину, и мы продолжим предоставлять военную, гуманитарную и финансовую помощь, направленную на нужды Украины. Швеция полностью поддерживает недавнее заявление европейских лидеров по миру для Украины", - написал Кристерссон в соцсети Х.

Ранее в совместной декларации глава Еврокомиссии и лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с РФ "только в условиях перемирия" и "защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы".