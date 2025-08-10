О нас

Швеция поддержала заявление стран Европы по Украине

Швеция поддержала заявление стран Европы по Украине Швеция поддерживает заявление лидеров стран Европы по урегулированию российско-украинского конфликта.
Другие страны
10 августа 2025 г. 16:20
Швеция поддержала заявление стран Европы по Украине

Швеция поддерживает заявление лидеров стран Европы по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон по итогам телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Я вновь подтвердил полную и неослабевающую приверженность Швеции поддерживать Украину всеми способами, включая в рамках "коалиции желающих". Мы занимаем пятую строчку по объемам помощи среди всех стран мира, поддерживающих Украину, и мы продолжим предоставлять военную, гуманитарную и финансовую помощь, направленную на нужды Украины. Швеция полностью поддерживает недавнее заявление европейских лидеров по миру для Украины", - написал Кристерссон в соцсети Х.

Ранее в совместной декларации глава Еврокомиссии и лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с РФ "только в условиях перемирия" и "защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ulf Kristersson: İsveç Ukraynanın ehtiyaclarını ödəmək üçün yardım göstərməyə davam edəcək

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi