Швеция планирует довести расходы на оборону до требований НАТО - 5% ВВП

Швеция достигнет нового целевого показателя расходов НАТО в 5% от ВВП страны.

Швеция достигнет нового целевого показателя расходов НАТО - 5% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Стокгольме.

На предстоящем саммите НАТО в Гааге (Нидерланды) НАТО предложит членам альянса общий целевой показатель военных расходов в размере 5% от валового внутреннего продукта, при этом 3,5% ВВП пойдет на основные военные расходы и еще 1,5% - на инвестиции, связанные с обороной и безопасностью.

"Я хотел бы подтвердить, что Швеция достигнет нового целевого показателя расходов НАТО в размере 5% от ВВП, при этом не менее 3,5% ВВП будет направлено на основные оборонные потребности для выполнения нового целевого показателя потенциала НАТО", - сказал Кристерссон.

Швеция, являясь новым членом НАТО, в настоящее время тратит около 2,7% ВВП на оборону и заявила в этом году, что к 2030 году она намерена довести расходы на оборону до 3,5%.

"Еще 1,5% ВВП пойдут на вопросы, связанные с обороной, гражданской обороной, кибербезопасностью и другими важными вещами", - сказал Кристерссон.