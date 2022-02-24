Швеция переносит часть работы посольства в Украине во Львов

Часть работы посольства Швеции в Украине переносится из Киева во Львов.

Часть работы посольства Швеции в Украине переносится из Киева во Львов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел королевства Анн Линде написала в социальной сети Twitter.

"Из-за серьезной и ухудшающейся ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее министерство иностранных дел сегодня приняло решение о временном переводе части операций посольства во Львов", - отметила она.

Напомним, что в воскресенье было объявлено о сокращении численности персонала шведского посольства в Киеве. Семьи дипломатов уже выехали на родину.

Линде также повторила призыв МИД к шведам, которые все еще находятся в Украине, как можно скорее покинуть эту страну.