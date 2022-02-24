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Швеция переносит часть работы посольства в Украине во Львов

Швеция переносит часть работы посольства в Украине во Львов Часть работы посольства Швеции в Украине переносится из Киева во Львов.
Другие страны
24 февраля 2022 г. 08:52
Швеция переносит часть работы посольства в Украине во Львов

Часть работы посольства Швеции в Украине переносится из Киева во Львов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел королевства Анн Линде написала в социальной сети Twitter.

"Из-за серьезной и ухудшающейся ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее министерство иностранных дел сегодня приняло решение о временном переводе части операций посольства во Львов", - отметила она.

Напомним, что в воскресенье было объявлено о сокращении численности персонала шведского посольства в Киеве. Семьи дипломатов уже выехали на родину.

Линде также повторила призыв МИД к шведам, которые все еще находятся в Украине, как можно скорее покинуть эту страну.

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