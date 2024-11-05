Швеция передаст Украине два судна береговой охраны и 40 тыс. противогазов

Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и партию из 40 тыс. противогазов.

Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и партию из 40 тыс. противогазов.

Как передает Report, об этом написал находящийся с визитом в Киеве министр по делам гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин в соцсети Х.

"Сегодня я представил новый пакет гражданской помощи, состоящий из 40 000 противогазов на сумму 100 миллионов шведских крон (порядка 8,5 млн евро - ред.), а также морской пакет, состоящий из двух больших кораблей береговой охраны и дополнительного оборудования", - заявил Болин.

Шведский министр также отметил, что в ходе встречи с главой украинского МВД Игорем Клименко был подписан программный документ по углублению сотрудничества между Швецией и Украиной в ряде направлений гражданской обороны.