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Швеция передаст Украине 10 танков Leopard 2

Швеция передаст Украине 10 танков Leopard 2 Правительство Швеции передаст Украине 10 модернизированных танков Leopard 2.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 16:47
Швеция передаст Украине 10 танков Leopard 2

Правительство Швеции передаст Украине 10 модернизированных танков Leopard 2.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Der Spiegel.

Согласно информации, правительство в Стокгольме хочет предоставить Украине всего десять танков Leopard типа 2A6 и 2A5 для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.

Танки могут быть использованы в первую очередь, в качестве дополнения к комплекту танков, которые Германия сейчас собирает для Украины. Так, Берлин пообещал поставить 14 моделей 2A6 со складов Бундесвера для батальона, который должен быть оснащен 31 танком Leopard 2.

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