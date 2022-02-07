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Швеция отменяет ограничения на въезд в страну

Швеция отменяет ограничения на въезд в страну Власти Швеции снимают запрет на въезд в страну.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 20:51
Швеция отменяет ограничения на въезд в страну

Власти Швеции снимают запрет на въезд в страну.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщает Шведское радио.

По его данным, такое решение было принято правительством королевства на заседании в понедельник.

Со среды жители стран Северной Европы, ЕС и Европейской экономической зоны могут въезжать в Швецию без COVID-паспортов. Снятие запрета на въезд из остальных стран произойдет 31 марта.

Правительство Швеции ранее сообщило, что с 9 февраля отменяет все антикоронавирусные ограничения. Это решение объясняется высоким уровнем вакцинации от коронавируса в стране. В Швеции 83,7% жителей старше 12 лет вакцинированы двумя дозами. 51,3% жителей старше 18 лет также привиты бустерной дозой.

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