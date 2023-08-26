Швеция отказалась вводить запрет на сожжение Корана

Власти Швеции не планируют вводить запрет на сожжение религиозных книг вслед за Данией, поскольку это потребует внесения поправок в конституцию королевства.

Власти Швеции не планируют вводить запрет на сожжение религиозных книг вслед за Данией, поскольку это потребует внесения поправок в конституцию королевства.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, а его слова приводит телеканал SVT.

Накануне министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что правительство страны планирует запретить сожжение религиозных книг.

«Каждая страна, подверженная острым угрозам, выбирает свой собственный способ борьбы с ними», — сказал премьер Швеции.

При этом он подчеркнул, что с большим уважением относится к решению Дании, но поступить по ее примеру для Швеции означало бы внесение поправок в конституцию, поэтому для королевства это не самый подходящий путь.

28 июня стокгольмская полиция разрешила проведение демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что соответствующее решение «законно, но неуместно».

В первый день мусульманского праздника Курбан-байрам мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь и поджег их. При этом за акцией наблюдали около 200 человек.