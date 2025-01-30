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Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины на $1,2 млрд

Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины на $1,2 млрд Министерство обороны Швеции приняло решение выделить Украине крупнейший пакет помощи с 2022 года стоимостью выше $1,23 млрд,
Другие страны
30 января 2025 г. 19:34
Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины на $1,2 млрд

Министерство обороны Швеции приняло решение выделить Украине крупнейший пакет помощи с 2022 года стоимостью выше 1,23 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны страны Пол Юнсон в ходе пресс-конференции.

"Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине… с февраля 2022 года", - добавил он.

Министр также отметил, что примерно 90 млн долларов будет направлено на производство украинских ракет большой дальности и беспилотников.

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