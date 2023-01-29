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Швеция не знает, как долго продлится пауза в диалоге с Турцией

Швеция не знает, как долго продлится пауза в диалоге с Турцией Представитель Швеции в переговорах по вступлению в НАТО Оскар Стенстрём не знает, как долго продлится пауза в диалоге с Турцией по ратификации заявки королевства.
Другие страны
29 января 2023 г. 16:07
Швеция не знает, как долго продлится пауза в диалоге с Турцией

Представитель Швеции в переговорах по вступлению в НАТО Оскар Стенстрём не знает, как долго продлится пауза в диалоге с Турцией по ратификации заявки королевства.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Шведскому радио.

"Я надеюсь связаться со своим коллегой по телефону на следующей неделе в любом случае, но когда мы встретимся физически, пока неясно", - сказал Стенстрём.

Он еще раз подтвердил, что в диалоге с Турцией наступила пауза. "Мы с коллегой договорились, что нет смысла вести доверительные беседы и встречаться физически, - пояснил Стенстрём. - Это, вероятно, приведет только к тому, что мы испортим ситуацию. Сейчас мы работаем отдельно".

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