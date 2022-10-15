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Швеция не захотела делиться итогами расследования по ЧП на "Северных потоках"

Швеция не захотела делиться итогами расследования по ЧП на "Северных потоках" Швеция не захотела делиться с Германией и Данией результатами расследования ЧП на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" из-за высокого уровня секретности.
Другие страны
15 октября 2022 г. 04:26
Швеция не захотела делиться итогами расследования по ЧП на Северных потоках

Швеция не захотела делиться с Германией и Данией результатами расследования ЧП на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" из-за высокого уровня секретности.

Как передает Report, об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

По его информации, Швеция отказалась от создания международной совместной следственной группы по расследованию инцидентов на "Северных потоках".

Швеция, пишет издание, мотивировала отказ тем, "что уровень секретности результатов ее расследования является слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами".

Напомним, что в ночь на 26 сентября с береговой площадки Nord Stream 2 AG зафиксировали падение давления на одной из двух ниток "Северного потока - 2". Вечером того же дня давление упало и на обеих нитках "Северного потока - 1". В пресс-службе оператора газопровода уточнили, что ЧП произошло в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Сейсмологи заявили, что зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.

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