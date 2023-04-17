Швеция не вступит в НАТО как минимум до сентября

Швеция вряд ли станет формальным членом НАТО в ходе саммита Североатлантического союза в июле в Вильнюсе. Задержка может продлиться до сентября, когда парламент Турции ратифицирует, наконец, шведскую заявку на вступление в альянс.

Швеция вряд ли станет формальным членом НАТО во время саммита Североатлантического союза в июле в Вильнюсе. Процесс может затянуться до сентября, когда парламент Турции ратифицирует, наконец, шведскую заявку на вступление в альянс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Шведское радио.

По мнению некоторых турецких политиков в Анкаре, после президентских и парламентских выборов 14 мая, турецкие депутаты вряд ли станут обсуждать "шведский" вопрос до наступления летних каникул, которые обычно длятся с июня по сентябрь.

Шведское радио также отмечает, что после присоединения Финляндии к НАТО давление на Турцию и Венгрию со стороны некоторых "очень влиятельных" членов блока - США, Франции, Великобритании - в целях скорейшего принятия Швеции в альянс возросло. Норвегия также в переговорах на разных уровнях пытается убедить страны, еще не ратифицировавшие шведскую заявку, сделать это.