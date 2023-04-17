О нас

Швеция не вступит в НАТО как минимум до сентября

Швеция не вступит в НАТО как минимум до сентября Швеция вряд ли станет формальным членом НАТО в ходе саммита Североатлантического союза в июле в Вильнюсе. Задержка может продлиться до сентября, когда парламент Турции ратифицирует, наконец, шведскую заявку на вступление в альянс.
Другие страны
17 апреля 2023 г. 14:25
Швеция не вступит в НАТО как минимум до сентября

Швеция вряд ли станет формальным членом НАТО во время саммита Североатлантического союза в июле в Вильнюсе. Процесс может затянуться до сентября, когда парламент Турции ратифицирует, наконец, шведскую заявку на вступление в альянс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Шведское радио.

По мнению некоторых турецких политиков в Анкаре, после президентских и парламентских выборов 14 мая, турецкие депутаты вряд ли станут обсуждать "шведский" вопрос до наступления летних каникул, которые обычно длятся с июня по сентябрь.

Шведское радио также отмечает, что после присоединения Финляндии к НАТО давление на Турцию и Венгрию со стороны некоторых "очень влиятельных" членов блока - США, Франции, Великобритании - в целях скорейшего принятия Швеции в альянс возросло. Норвегия также в переговорах на разных уровнях пытается убедить страны, еще не ратифицировавшие шведскую заявку, сделать это.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Sweden won’t join NATO until at least September

Самое важное

Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Арзу Рагимов освобожден от должности
Арзу Рагимов освобожден от должности
17 апреля 2023 г. 12:21
Минобороны: Азербайджанская армия не подвергала обстрелу позиции ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не подвергала обстрелу позиции ВС Армении
17 апреля 2023 г. 11:39
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
14 апреля 2023 г. 15:02
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
14 апреля 2023 г. 14:35
Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
14 апреля 2023 г. 14:01
Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
14 апреля 2023 г. 12:15
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
13 апреля 2023 г. 22:21
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
13 апреля 2023 г. 21:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi