Швеция направит в Латвию 800 военных после вступления в НАТО

Швеция после окончательного вступления в НАТО в 2025 году направит в Латвию 800 военных.

Швеция после окончательного вступления в НАТО в 2025 году направит в Латвию 800 военных.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на конференции "Народ и оборона" премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

По его словам, правительство Швеции решило, что сокращенный батальон примет участие в составе сил НАТО под руководством Канады в Латвии.

Задачей шведских военных, откомандированных из расквартированного на юге Швеции у города Лунд полка P 7, станет охрана границы страны.

Они станут частью сил Enhanced Forward Presence (EFP, "Расширенного передового присутствия НАТО"), в рамках которых разные страны - члены альянса размещают свои войска в самых восточных странах блока на непродолжительные периоды времени. Силы EFP в Латвии возглавляет Канада, личный состав насчитывает свыше 2 тыс. военнослужащих.