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Швеция направит делегацию в Турцию для переговоров по НАТО

Швеция направит делегацию в Турцию для переговоров по НАТО Правительство Швеции направит представителей в Турцию для разрешения существующих недоразумений в связи с возможным вступлением королевства в НАТО.
Другие страны
16 мая 2022 г. 09:33
Швеция направит делегацию в Турцию для переговоров по НАТО

Правительство Швеции направит представителей в Турцию для разрешения существующих недоразумений в связи с возможным вступлением королевства в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает телеканал SVT со ссылкой на министра обороны Петера Хультквиста.

"Мы направим группу официальных лиц, которые проведут обсуждения и диалог с Турцией, мы посмотрим, как будет решаться этот вопрос и в чем он заключается на самом деле. Но сигналы, которые мы получили от НАТО, заключаются в том, что существует соглашение о том, что и Швеция, и Финляндия должны быть приняты в альянс", - заявил он.

В понедельник в парламенте Швеции пройдут дебаты по вопросу вступления в НАТО, а правительство встретится, чтобы одобрить заявку на вступление в альянс. "Когда именно будет отправлена заявка, я не могу сказать, но решение будет принято сегодня", - пояснил Хультквист.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу заявил, что Анкара не считает позитивной возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции, так как "скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций" - членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В субботу возмущение этим высказал и глава МИД Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что большинство жителей Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО и просит Анкару заблокировать процесс, однако она намерена обсудить это со своими союзниками по альянсу, а также Хельсинки и Стокгольмом.

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