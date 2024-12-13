Швеция направит 11 млн долларов в антикризисный фонд для Украины и Молдовы

Правительство Швеции выделило 120 млн крон (11 млн долларов) в антикризисный фонд для Украины и Молдовы под эгидой Всемирного банка.

Правительство Швеции выделило 120 млн крон (11 млн долларов) в антикризисный фонд для Украины и Молдовы под эгидой Всемирного банка.

Как передает Report, об этом заявил министр внешней торговли и по вопросам сотрудничества Беньямин Дуса.

"Всемирный банк играет решающую роль в поддержании Украиной важнейших государственных функций, таких, как выплата зарплаты и пенсий госслужащим, а также восстановление энергетических и жилищных структур. Ожидается, что средства также помогут укреплению начального школьного и гимназического образования в стране, а также повышение квалификации учителей и закупке материалов для школы. Финансовый рычаг банка позволяет эффективно использовать эту помощь. Каждая инвестированная крона позволяет получить около трех крон кредита", - заявил он.

Спецпрограмма ВБ по восстановлению Украины и Молдовы (Special Program for Ukraine and Moldova Recovery / SPUR) сосредоточена главным образом на скорейшем восстановлении и реконструкции Украины. Меньшая часть направляется в Молдову для обеспечения неотложных бюджетных потребностей и решения проблем в энергосекторе.