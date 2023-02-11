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Швеция намерена углубить сотрудничество с НАТО

Швеция намерена углубить сотрудничество с НАТО Швеция собирается проводить углубленную политику в сфере военной интеграции страны в Североатлантический альянс
Другие страны
11 февраля 2023 г. 18:00
Швеция намерена углубить сотрудничество с НАТО

Швеция собирается проводить углубленную политику в сфере военной интеграции страны в Североатлантический альянс

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Я думаю, что предстоит подписать около пятнадцати актов, и мы наблюдаем все более глубокую интеграцию Швеции в НАТО в военной сфере", - сказал он.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна по-прежнему хочет вступить в НАТО вместе с Финляндией. Политик отметил, что он находится в постоянном контакте с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Санной Марин.

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