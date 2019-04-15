Швеция намерена ввести санкции против стран ЕС за отказ принимать мигрантов

Швеция готов к введению санкций против стран ЕС, которые выступают против приема у себя беженцев, например, Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с подобным предложением выступил премьер-министр страны Стефан Лёвен.

"Да, я готов сделать это. Потому что когда-то у нас должна наступить солидарная ответственность (за прием мигрантов). Ее не могут нести одна, две или три страны, нам нужно помочь с этим", - заявил С.Лёвен, комментируя вопрос о возможном введении санкций.

По его словам, это несправедливо, когда успешно развивающиеся европейские страны, получившие самую большую поддержку от ЕС, такие как Венгрия, отказываются нести ответственность за миграцию.