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Швеция намерена ввести санкции против стран ЕС за отказ принимать мигрантов

Швеция намерена ввести санкции против стран ЕС
Премьер: ​Швеция готов к введению санкций против стран ЕС, которые выступают против приема у себя беженцев, например, Венгрии

Швеция готов к введению санкций против стран ЕС, которые выступают против приема у себя беженцев, например, Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с подобным предложением выступил премьер-министр страны Стефан Лёвен.

"Да, я готов сделать это. Потому что когда-то у нас должна наступить солидарная ответственность (за прием мигрантов). Ее не могут нести одна, две или три страны, нам нужно помочь с этим", - заявил С.Лёвен, комментируя вопрос о возможном введении санкций.

По его словам, это несправедливо, когда успешно развивающиеся европейские страны, получившие самую большую поддержку от ЕС, такие как Венгрия, отказываются нести ответственность за миграцию.

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