Швеция намерена укрепить оборону острова Готланд в Балтийском море

Швеция рассматривает возможность укрепления обороны острова Готланд в Балтийском море и собирается обсудить данный вопрос с союзниками по НАТО в ближайшее время.

Швеция рассматривает возможность укрепления обороны острова Готланд в Балтийском море и собирается обсудить данный вопрос с союзниками по НАТО в ближайшее время.

Как передает Report, об этом сообщил Financial Times премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

По его словам, это происходит на фоне растущей милитаризации России.

"Это очевидный вопрос, который следует обсудить с нашими новыми союзниками по НАТО. Готланд всегда был важен", - сказал он.

Он отметил, что сейчас на острове присутствует небольшое количество шведских военных, что, по мнению стран-членов НАТО, говорит о критической уязвимости альянса. По мнению премьера, в вопросе усиления обороноспособности острова прежде всего необходимо сосредоточиться на размещении сил в Балтийском море, в том числе систем наблюдения и подлодок.

Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил изданию о том, что вступление Швеции в НАТО меняет всю ситуацию в Балтийском море.

"Это означает, что к НАТО вернется стратегический контроль над Балтийским морем, Россия очень хорошо это понимает", - добавил он. В начале марта издание писала, что Швеция станет логистическим центром НАТО в случае возможного конфликта с Россией, а Готланд облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы.