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Швеция намерена направить войска в Восточную Европу после вступления в НАТО

Швеция намерена направить войска в Восточную Европу после вступления в НАТО Швеция в случае вступления в НАТО намерена направить свои войска в Восточную Европу, чтобы они присоединились к Силам быстрого реагирования альянса.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 06:38
Швеция намерена направить войска в Восточную Европу после вступления в НАТО

Швеция в случае вступления в НАТО намерена направить свои войска в Восточную Европу, чтобы они присоединились к Силам быстрого реагирования альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью газете Yomiuri министр обороны страны Пол Йонсон.

По его словам, "членство в НАТО является главным приоритетом" для нового правительства, которое было сформировано после парламентских выборов в сентябре. Он также отметил, что коллективная оборона НАТО, в рамках которой осуществляется противодействие нападению на входящие в альянс страны, "абсолютно необходима" в качестве сдерживающего фактора. В связи с этим Швеция в случае присоединения к НАТО "намерена направить своих военных в Восточную Европу", чтобы они вошли в состав Сил быстрого реагирования.

"Мы хотим таким образом внести свой вклад в укрепление альянса", - добавил он.

Говоря об увеличении оборонных расходов, Йонсон отметил, что Швеция планирует достичь поставленной НАТО цели довести ассигнования на оборону до 2% ВВП к 2026 году - на два года раньше ранее запланированного срока. Сейчас этот показатель в стране составляет около 1,3% ВВП.

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