Швеция намерена эвакуировать граждан страны из провинции Хубэй

МИД Швеции намерен 1-2 февраля эвакуировать шведских граждан из китайской провинции Хубэй, охваченной эпидемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила глава министерства Анн Линде в своем аккаунте в Twitter в четверг.

"После консультаций внутри МИД и с ответственными ведомствами, граждане Швеции, которые обратились за помощью, будут в выходные эвакуированы из провинции Хубэй. Мероприятие будет осуществляться под тщательным надзором медицинского персонала", - написала Линде.