Швеция на полгода стала председателем Совета ЕС

Швеция в воскресенье приняла на полгода обязанности государства - председателя Совета Европейского союза, которые перешли к ней от Чехии.

Швеция в воскресенье приняла на полгода обязанности государства - председателя Совета Европейского союза, которые перешли к ней от Чехии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, страна будет выполнять их до 30 июня включительно, когда передаст эстафету Испании.

Королевство в третий раз будет председательствовать в сообществе. Ранее она возглавляла Совет Евросоюза 1 января - 30 июня 2001 года и 1 июля - 31 декабря 2009 года.

Как сообщило правительство, приоритетами Швеции во время председательства в ЕС станут четыре направления. Официально оно обозначило их как "безопасность, зеленый переход, конкурентоспособность и принципы верховенства права".

Как сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон, представляя в парламенте приоритеты правительства в работе в ЕС, поддержка Украины станет одним из главных направлений работы в первой половине 2023 года. Он отметил, что ситуация в этой стране "решающим образом повлияет на шведское председательство". "Отчасти мы точно знаем, как (Швеция намерена) сохранить европейское единство в поддержке Украины; увеличить экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине; продолжить мобилизацию стран и ресурсов для восстановления Украины; соблюдать международное право, обеспечивать подотчетность и внимательно следить за продвижением Украины в качестве страны-кандидата, - заявил премьер. - Швеция как страна-председатель будет готова действовать быстро и решительно".

По словам Кристерссона, основная миссия Швеции в качестве страны-председателя "будет заключаться в содействии обеспечению безопасности Европы". "Систематически защищая Украину, а также подчеркивая геополитическую важность ЕС во все более неопределенном мире", - добавил он.

Шведский премьер также объявил, что его страна во время своего председательства в Евросоюзе намерена поддерживать развитие европейской ядерной энергетики и расширение производства энергии ветра, солнца и водорода вместе с гидроэнергетикой, чтобы полностью отказаться от ископаемого топлива. Правительство также хочет повысить роль Швеции в политике ЕС в области обороны и безопасности. Для усиления внутренней безопасности Европы необходимо улучшить и углубить сотрудничество полиции стран сообщества, отмечают в королевстве. Кроме того, шведское правительство считает необходимым увеличить инвестиции в исследования и разработки до 3% ВВП.

Еще одно особо выделяемое направление работы - отношения с Китаем, где "необходим общий европейский голос". Швеция должна работать и над достижением большего консенсуса между Европой и США, полагают в Стокгольме.