Швеция может задействовать воздушные и морские ресурсы для безопасности Украины

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция готова внести вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм готов внести вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом он заявил в интервью шведскому радио SR.

По словам Кристерссона, Швеция может предоставить средства воздушного наблюдения, а при необходимости - морские ресурсы, при условии, что их использование будет безопасным и соответствовать потребностям коалиции государств, поддерживающих завершение российско-украинского конфликта.