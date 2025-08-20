О нас

Швеция может задействовать воздушные и морские ресурсы для безопасности Украины

Швеция может задействовать воздушные и морские ресурсы для безопасности Украины Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция готова внести вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины.
Другие страны
20 августа 2025 г. 18:49
Швеция может задействовать воздушные и морские ресурсы для безопасности Украины

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм готов внести вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом он заявил в интервью шведскому радио SR.

По словам Кристерссона, Швеция может предоставить средства воздушного наблюдения, а при необходимости - морские ресурсы, при условии, что их использование будет безопасным и соответствовать потребностям коалиции государств, поддерживающих завершение российско-украинского конфликта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке PM: Sweden ready to support Ukraine with security guarantees

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi