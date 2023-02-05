Швеция может столкнуться с дефицитом электроэнергии с 2027 года

Потребности промышленности в электроэнергии в Швеции растут быстрее, чем расширение производства энергии, и с 2027 года в королевстве может возникнуть дефицит электроэнергии.
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"Мы видим, что потребности промышленности в электроэнергии растут гораздо быстрее, чем расширение производства новой электроэнергии, и с 2027 года в Швеции может возникнуть дефицит электроэнергии, - отметил Йонссон. - Мы видим риск того, что крупные промышленные инвестиции станут невозможными, если мы не начнем более быстрое расширение производства электроэнергии".
В отчете говорится, что в более краткосрочной перспективе технически и экономически реалистична наземная ветровая энергия. В долгосрочной перспективе стране необходимы ветровые станции и новые реакторы АЭС.