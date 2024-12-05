Швеция инвестирует более $735 млн в военную инфраструктуру

Правительство Швеции приняло решение инвестировать 8 млрд крон (более 735 млн доллоров) в строительство военной инфраструктуры.

Правительство Швеции приняло решение инвестировать 8 млрд крон (более 735 млн долларов) в строительство военной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом сообщает правительственная канцелярия.

Согласно информации, в связи "с сильным ростом Вооруженных сил" возникла необходимость в увеличении количества хранилищ и навесов, именно на это пойдут выделяемые средства.

Отмечается, что строительство будет проходить в период с 2025 по 2030 годы по всей стране.

"Инвестиции Управлению по фортификациям являются частью продолжающейся работы по повышению обороноспособности Швеции. Ведомство приобретает, ремонтирует и строит по всей стране новые здания, чтобы иметь возможность складировать и хранить все оборудование, которое приобретают Вооруженные силы", - отмечено в сообщении.