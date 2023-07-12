Швеция и Украина подписали договор, позволяющий Киеву тестировать истребитель Gripen

Швеция и Украина подписали два соглашения о военном сотрудничестве. Первое открывает возможность обмена секретной информацией в области безопасности и позволит Украине опробовать шведский истребитель Gripen, второе предоставляет Украине доступ к шведской

Швеция и Украина подписали два соглашения о военном сотрудничестве. Первое открывает возможность обмена секретной информацией в области безопасности и позволит Украине опробовать шведский истребитель Gripen, второе предоставляет Украине доступ к шведской военной технике и возможность размещать заказы на вооружения при поддержке Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду телеканал SVT.

Соглашение об обмене информацией подписали министры обороны Швеции и Украины Пол Йонсон и Дмитрий Кулеба.

"В августе мы начнем вводную подготовку к системе Gripen, и через несколько недель украинские летчики смогут опробовать Gripen и поработать на тренажерах", - рассказал Йонсон. Также Швеция окажет помощь в подготовке украинских пилотов, осваивающих американские истребители F-16. Королевство не имеет на вооружении этих машин, но предоставит воздушное пространство для учебных полетов.

Второе соглашение, заключенное с управлением материального обеспечения Минобороны Швеции, позволит Украине осуществлять закупки военной техники, что будет способствовать ускорению ее поставок.

Начиная с февраля 2022 года Швеция оказала Украине помощь на сумму 21,5 млрд крон (1,9 млрд долларов), в том числе гуманитарную - на 1,9 млрд крон (177 млн долларов), 750 млн крон (70 млн долларов) были предоставлены на восстановление и 316 млн крон (29,5 млн долларов) - на проведение реформ, около 16,9 млрд крон (1,57 млрд долларов) - на военную поддержку.