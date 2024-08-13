Швеция и Норвегия закупят до 120 вагонов для перевозки военной техники

Минобороны Швеции и Норвегии закупят до 120 вагонов совместно с государственным управлением железными дорогами Норвегии Bane Nor.

Минобороны Швеции и Норвегии закупят до 120 вагонов совместно с государственным управлением железными дорогами Норвегии Bane Nor.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Целью закупок является увеличение возможностей для перевозки тяжелой военной техники, в том числе танков. Такое решение объясняется новыми транспортными потребностями после вступления Швеции в НАТО. Соглашение означает значительное улучшение пропускной способности военных перевозок по железной дороге как в Норвегии, так и в Швеции, между этими странами и в другие страны Европы", - говорится в сообщении.