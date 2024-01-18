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Швеция и Нидерланды подписали соглашение о защите секретных данных

Швеция и Нидерланды подписали соглашение о защите секретных данных Шведский министр обороны Пол Йонсон и посол Нидерландов в Швеции Бенгт ван Лоосдрехт подписали соглашение между двумя странами о взаимной защите и обмене секретной информацией (GSA).
Другие страны
18 января 2024 г. 20:35
Швеция и Нидерланды подписали соглашение о защите секретных данных

Шведский министр обороны Пол Йонсон и посол Нидерландов в Швеции Бенгт ван Лоосдрехт подписали соглашение между двумя странами о взаимной защите и обмене секретной информацией (GSA).

Как передает Report, об этом сообщает шведская правительственная канцелярия.

Соглашение является "важным шагом в расширении возможностей стран для усиления оборонного сотрудничества и направлено на обеспечение защиты секретной информации, которой делятся страны", отмечено в пресс-релизе.

"Мы делаем важный шаг вперед в оборонном сотрудничестве с Нидерландами", - прокомментировал Йонсон.

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