Швеция и НАТО провели учения Dynamic Merlin 24 в Балтийском море

Швеция и НАТО отработали охоту на подводные лодки в Балтийском море в рамках учений Dynamic Merlin 24.

Швеция и НАТО отработали охоту на подводные лодки в Балтийском море в рамках учений Dynamic Merlin 24.

Как передает Report, об этом сообщают вооруженные силы королевства.

"На этой неделе корабли союзников тренировались в поиске подводных лодок в Балтийском море в рамках Dynamic Merlin 24", - говорится в сообщении.

Тренировочные мероприятия проводились шведскими ВМС совестно с 1-ой постоянной военно-морской группой НАТО (SNMG1). В учениях были задействованы корветы, фрегаты, вспомогательные суда, вертолеты и самолеты из разных стран, в частности, из Бельгии, Франции, Нидерландов и Великобритании.