Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО этим летом

Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом пишет британская газета Times.

По словам неназванных американских чиновников, членство обеих стран в альянсе стало "темой для разговоров и многочисленных встреч" на переговорах министров иностранных дел НАТО.

"Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, за ней последует Швеция", - пишет издание.

Как заявили опрошенные газетой европейские дипломаты, обе страны расширят возможности НАТО, в особенности в сфере сбора разведданных и в рамках усиления ВВС. По словам одного из дипломатов, Швеция и Финляндия будут "настоящими игроками" блока.