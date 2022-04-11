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Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО этим летом

Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО этим летом Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.
Другие страны
11 апреля 2022 г. 08:17
Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО этим летом

Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет британская газета Times.

По словам неназванных американских чиновников, членство обеих стран в альянсе стало "темой для разговоров и многочисленных встреч" на переговорах министров иностранных дел НАТО.

"Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, за ней последует Швеция", - пишет издание.

Как заявили опрошенные газетой европейские дипломаты, обе страны расширят возможности НАТО, в особенности в сфере сбора разведданных и в рамках усиления ВВС. По словам одного из дипломатов, Швеция и Финляндия будут "настоящими игроками" блока.

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Версия на английском языке Media: Sweden, Finland Finland, and Sweden set to join NATO as soon as summer 
Версия на азербайджанском языке KİV: İsveç və Finlandiya bu yay NATO-ya daxil olmaq niyyətindədir

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