Швеция и Эквадор договорились допросить Ассанжа в посольстве

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Власти Швеции и Эквадора договорились о встрече с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Согласно заявлению МИД Эквадора, генеральный прокурор страны положительно ответил на поданный Швецией в июне запрос о встрече и беседе с Ассанжем.

Встреча пройдет в посольстве Эквадора в Лондоне, ее дата будет назначена в ближайшее время.

Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.

Шведские прокуроры хотят допросить Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков. Сам он отвергает обвинения и считает свое преследование политически мотивированным.