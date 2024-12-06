О нас

Швеция и Дания закупят 40 бронированных машин для Украины

Швеция и Дания закупят 40 бронированных машин для Украины Управления материального снабжения вооруженных сил Швеции и Дании (FMV и FMI) подписали контракт с компанией BAE Systems Hägglunds на совместную закупку 205 боевых машин пехоты (БМП) Stridsfordon 90 версии CV9035 Mk IIIC.
Другие страны
6 декабря 2024 г. 13:47
Швеция и Дания закупят 40 бронированных машин для Украины

Управления материального снабжения вооруженных сил Швеции и Дании (FMV и FMI) подписали контракт с компанией BAE Systems Hägglunds на совместную закупку 205 боевых машин пехоты (БМП) Stridsfordon 90 версии CV9035 Mk IIIC.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила шведская правительственная канцелярия.

Общая сумма контракта составляет 25 млрд крон (2,3 млрд долларов).

"Из этих 205 машин 115 БМП будут поставлены в Данию, а 50 будут закуплены для Швеции в качестве компенсации предыдущих пожертвований Украине. Остальные 40 машин закупаются для поставки на Украину и финансируются за счет средств, ранее выделенных Данией и Швецией", - поясняется в сообщении.

Ранее Швеция передала Украине 50 БМП CV90. Эта модель БМП стоит на вооружении у 10 стран - Дании, Эстонии, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Словакии, Швеции, Чехии и Украины, отмечается в пресс-релизе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
5 декабря 2024 г. 12:02
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi