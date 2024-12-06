Швеция и Дания закупят 40 бронированных машин для Украины

Управления материального снабжения вооруженных сил Швеции и Дании (FMV и FMI) подписали контракт с компанией BAE Systems Hägglunds на совместную закупку 205 боевых машин пехоты (БМП) Stridsfordon 90 версии CV9035 Mk IIIC.

Управления материального снабжения вооруженных сил Швеции и Дании (FMV и FMI) подписали контракт с компанией BAE Systems Hägglunds на совместную закупку 205 боевых машин пехоты (БМП) Stridsfordon 90 версии CV9035 Mk IIIC.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила шведская правительственная канцелярия.

Общая сумма контракта составляет 25 млрд крон (2,3 млрд долларов).

"Из этих 205 машин 115 БМП будут поставлены в Данию, а 50 будут закуплены для Швеции в качестве компенсации предыдущих пожертвований Украине. Остальные 40 машин закупаются для поставки на Украину и финансируются за счет средств, ранее выделенных Данией и Швецией", - поясняется в сообщении.

Ранее Швеция передала Украине 50 БМП CV90. Эта модель БМП стоит на вооружении у 10 стран - Дании, Эстонии, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Словакии, Швеции, Чехии и Украины, отмечается в пресс-релизе.