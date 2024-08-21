Швеция и Дания укрепят сотрудничество в борьбе с ОПГ

Министры юстиции Дании и Швеции Петер Хуммельгор и Гуннар Стрёммер на встрече в Копенгагене договорились о совместных действиях по борьбе с организованной преступностью после недавних дел, в которых шведские подростки были наняты для совершения преступлен

Министры юстиции Дании и Швеции Петер Хуммельгор и Гуннар Стрёммер на встрече в Копенгагене договорились о совместных действиях по борьбе с организованной преступностью после недавних дел, в которых шведские подростки были наняты для совершения преступлений в Дании.

Как передает Report, об этом политики сообщили на пресс-конференции в Копенгагене.

"Готовность банд к насилию не знает границ. Поэтому наш ответ должен быть решительным и скоординированным", - подчеркнул Хуммельгор.

Дания и Швеция, среди прочего, будут укреплять сотрудничество с третьими странами, где скрываются вдохновители конфликтов между ОПГ, чтобы обеспечить экстрадицию большего числа людей в королевства. Еще одна мера - "активные усилия по прекращению вербовки бандами молодых людей через социальные сети". Будет также усилено взаимодействие между полициями двух стран.

В настоящее время в Дании за тяжкие насильственные преступления находятся под стражей 17 шведов, несколько из них - подростки, которые, по данным полиции, приехали в Данию с целью совершить преступления в рамках конфликта между датскими ОПГ, продолжающегося с весны 2023 года.