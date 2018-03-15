Швеция и Австралия поддерживают Великобританию в деле Скрипаля

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Австралия считает, что премьер-министр Великобритании "предоставила убедительные аргументы, говорящие об ответственности России" за отравление в английском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп.

"Австралия в поддержку Великобритании и в тесных консультациях с ней и другими партнерами рассматривает варианты своего ответа" на эти события, указали премьер-министр и глава МИД страны.

До этого свою поддержку Британской стороне выразило МИД Швеции.

Об этом заявила Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём.

"Мы поддержали просьбу Великобритании о том, чтобы этот вопрос рассматривался в Совете Безопасности ООН сегодня. Мы также поддерживаем британское требование о том, чтобы Россия объяснила, как этот яд мог быть использован для попытки убийства в Великобритании. В настоящее время крайне важно, чтобы лица, ответственные за это, были привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.