Швеция эвакуировала посольство из Судана

Сотрудники посольства Швеции в Хартуме, их родственники и еще несколько шведских подданных эвакуированы из Судана.

Сотрудники посольства Швеции в Хартуме, их родственники и еще несколько шведских подданных эвакуированы из Судана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД королевства.

"Рано утром сотрудники посольства Швеции в Хартуме, сопровождающие их семьи и несколько шведов благополучно приземлились в аэропорту Джибути", - говорится в сообщении.

Ситуация в Судане резко обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в совете.