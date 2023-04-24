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Швеция эвакуировала посольство из Судана

Швеция эвакуировала посольство из Судана Сотрудники посольства Швеции в Хартуме, их родственники и еще несколько шведских подданных эвакуированы из Судана.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 10:55
Швеция эвакуировала посольство из Судана

Сотрудники посольства Швеции в Хартуме, их родственники и еще несколько шведских подданных эвакуированы из Судана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД королевства.

"Рано утром сотрудники посольства Швеции в Хартуме, сопровождающие их семьи и несколько шведов благополучно приземлились в аэропорту Джибути", - говорится в сообщении.

Ситуация в Судане резко обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в совете.

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