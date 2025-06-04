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Швеция будет отправлять своих заключенных в Эстонию

Швеция будет отправлять своих заключенных в Эстонию Швеция достигла соглашения с Эстонией об аренде тюремных мест для заключенных, сообщило в среду телевидение Швеции SVT.
Другие страны
4 июня 2025 г. 19:46
Швеция будет отправлять своих заключенных в Эстонию

Швеция достигла соглашения с Эстонией об аренде тюремных мест для заключенных.

Как передает Report, об этом сообщило шведское телевидение SVT.

"Около шестисот заключенных, осужденных в Швеции, могут быть переведены для отбывания наказания в Тартускую тюрьму, что облегчило бы переполненность тюрем в Швеции", - рассказал на пресс-конференции министр юстиции страны Гуннар Штрёммер.

По его словам, достигнутое с Эстонией соглашение распространяется именно на тюрьму в городе Тарту, которая в этом случае будет полностью передана в распоряжение Швеции.

Отмечается, что в тюрьме 400 камер, в которых могут разместиться 600 заключенных. Помещения будут соответствовать тем же стандартам и иметь такое же оборудование, как и камеры в шведских тюрьмах.

В соответствии с соглашением на месте будет действовать эстонское законодательство, но за некоторыми исключениями, например, в отношении общения с внешним миром. По словам министра, заключение в Эстонии будет максимально похоже на шведское тюремное заключение.

Сотрудники Пенитенциарной и пробационной службы Швеции будут находиться на месте и следить за тем, чтобы приговоры исполнялись в соответствии с соглашением.

По данным телеканала, шведские власти будут платить 8 500 евро за одно место в тюрьме в месяц, что можно сравнить с соответствующими расходами в Швеции.

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