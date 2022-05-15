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Швеции пока не удалось переубедить Турцию изменить мнение по заявке королевства в НАТО

Швеции пока не удалось переубедить Турцию изменить мнение по заявке королевства в НАТО Министр иностранных дел Швеции Анн Линде вместе с главой МИД Финляндии Пекка Хаависто провели переговоры в субботу вечером со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на полях неформальной встречи в Берлине глав МИД стран НАТО и обсудили возможное вступ
Другие страны
15 мая 2022 г. 11:03
Швеции пока не удалось переубедить Турцию изменить мнение по заявке королевства в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде вместе с главой МИД Финляндии Пекка Хаависто провели переговоры в субботу вечером со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на полях неформальной встречи в Берлине глав МИД стран НАТО и обсудили возможное вступление северных стран в альянс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cогласия не было достигнуто, и стороны продолжат переговоры, сообщила она в интервью телеканалу SVT.​​​​

"У нас разные взгляды, но мы ясно дали понять, что мы считаем РПК террористической организацией. Как и многие другие союзники по НАТО, мы также ведем переговоры с другими курдскими организациями, - сказала она.

Она добавила, что "дипломаты сторон продолжат диалог по этому вопросу".

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Версия на английском языке Stockholm fails to persuade Turkey to change its mind about Sweden's NATO accession
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