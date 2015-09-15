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    ​Шварценеггер сменит Трампа в качестве ведущего ТВ-шоу "Кандидат"

    Программа вернётся на NBC с новым ведущим в начале следующего года

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Арнольд Шварценеггер сменит Дональда Трампа в качестве ведущего ТВ-шоу «Кандидат».

    Как передает Report, программа вернётся на NBC с новым ведущим в начале следующего года.

    Шоу «Кандидат» было основано Дональдом Трампом в 2004 году. В программе участвовали 16 человек, резюме которых Трамп отбирал из нескольких тысяч заявок. По правилам проекта участники должны были иметь собственный бизнес.

    Победитель получал пост руководителя одной из многочисленных компаний, входящих в холдинг Дональда Трампа.

    В июне NBC прекратила сотрудничество с ним из-за слов об иммигрантах. Трамп назвал их перевозчиками наркотиков и насильниками, а также пообещал построить «великую стену» на южной границе США за счёт Мексики.

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