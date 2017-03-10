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    Шварценеггер думает об участии в выборах в сенат США

    Дэниел Кетчелл: Шварценеггер стремится заставить Вашингтон изменить взятый курс на реформы

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер может баллотироваться на выборах в сенат США. Как сообщает Report со ссылкой на издание Politico, об этом заявил  официальный представитель артиста Дэниел Кетчелл.

    "Мы оставляем за собой все варианты действий", — заявил  Кетчелл.

    По его словам, сейчас Шварценеггер стремится заставить Вашингтон изменить взятый курс на реформы и готов использовать для этого различные методы.

    Ранее Шварценеггер критиковал миграционный указ президента Дональда Трампа и предлагал Трампу "поменяться работами". Трамп, в свою очередь, упрекал Шварценеггера в падении рейтингов реалити-шоу "Ученик" с участием актера, которую ранее вел победивший на президентских выборах бизнесмен. После ухода Шварценеггера из телешоу Трамп заявил, что бывший губернатор не добровольно покинул съемочную группу, а был уволен.

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