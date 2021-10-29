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Штормовой ветер оставил без электричества сотни тысяч домов в США

Штормовой ветер оставил без электричества сотни тысяч домов в США Коммунальные службы работают над восстановлением электроснабжения сотен тысяч домов и предприятий в Новой Англии (регион на северо-востоке США) после того, как штормовой ветер обрушился на побережье утром 28 октября.
Другие страны
29 октября 2021 г. 05:31
Штормовой ветер оставил без электричества сотни тысяч домов в США

Коммунальные службы работают над восстановлением электроснабжения сотен тысяч домов и предприятий в Новой Англии (регион на северо-востоке США) после того, как штормовой ветер обрушился на побережье утром 28 октября.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает ABC News.

Почти 300 тыс потребителей остались без электричества утром в четверг, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Массачусетс. Еще несколько тысяч отключений электричества зафиксировано в Род-Айленде.

По словам коммунальных служб, в некоторых районах на юго-востоке штата Массачусетс может пройти несколько дней прежде, чем электричество будет полностью восстановлено. В некоторых городах этого района до 75% потребителей все еще оставались без электричества в четверг днем.

В Куинси (штат Массачусетс) шторм снес крышу жилого комплекса, вынудив жильцов 12 квартир остановиться в отеле, сообщает новостной канал WBZ. В соседнем Веймуте Красный Крест открыл временное убежище для жителей, оставшихся без электричества.

В Нью-Джерси погиб водитель автомобиля. В городке Моррис один человек пострадал после падения ветки дерева. Власти Нью-Йорка также обнаружили тело байдарочника, пропавшего во вторник у берегов Лонг-Айленда.

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