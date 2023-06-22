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Штормовой ветер нарушил в Чехии электроснабжение и движение поездов

Штормовой ветер нарушил в Чехии электроснабжение и движение поездов Сильный штормовой ветер нарушил электроснабжение в нескольких регионах Чехии и остановил движение поездов на нескольких участках.
Другие страны
22 июня 2023 г. 05:33
Штормовой ветер нарушил в Чехии электроснабжение и движение поездов

Сильный штормовой ветер нарушил электроснабжение в нескольких регионах Чехии и остановил движение поездов на нескольких участках.

Как передает Report, об этом сообщает Чешское радио.

Без электричества остались тысячи жилых домов и предприятий. Железнодорожное сообщение между Прагой и Ческе-Будеевице и Пльзенем и Ческе-Будеевице было прервано из-за обрывов проводов и поваленных ветром на путях деревьев. Во многих регионах страны поезда идут с опозданием графика.

На юго-западе Чехии прекращено движение автомобилей на нескольких дорогах местного значения. В расположенном в районе города Опава селе Отице от порывов ветра пострадали десятки домов. У многих их них были повреждены крыши.

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