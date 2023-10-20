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Штормовая погода на севере Европы привела к транспортным проблемам

Штормовая погода на севере Европы привела к транспортным проблемам В Дании, Швеции и Норвегии готовятся к удару шторма "Бабет".
Другие страны
20 октября 2023 г. 13:58
Штормовая погода на севере Европы привела к транспортным проблемам

В Дании, Швеции и Норвегии готовятся к удару шторма "Бабет".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает европейский новостной портал The Local.

На юге Дании уже ощущается штормовая погода, которая привела к локальным наводнениям. Согласно прогнозам, пик придется на пятницу и субботу.

В ряде районов из-за подтоплений закрыты автомобильные дороги, повалены деревья. Датские метеорологи объявили "очень опасный уровень угрозы" из-за погоды и предупреждают, что этот шторм может стать сильнейшим за 100 лет.

В Норвегии приостановили работу паромных переправ, из предосторожности закрыли для проезда несколько мостов, в том числе Хардангерский мост на юго-западе Норвегии.

На юге Швеции в пятницу ограничили движение автобусов и поездов по ряду маршрутов.

Ранее шторм "Бабет" обрушился на Ирландию и Шотландию.

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