 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Шторм во Вьетнаме убил десятки людей и тысячи животных

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Во Вьетнаме бушует мощный тропический шторм Сон-Тинх.

    Как передает Report, об этом сообщает ТСН. 

    Погибшими считаются 32 человека, еще 17 считаются пропавшими без вести.

    Ливни и наводнения заливают северные регионы Вьетнама. Улицы превратились в реки, уровень воды местами достигает пояса. Спасатели помогают людям покинуть опасные районы, а вот животные погибают.

    По официальным данным, не пережили стихии почти 17 тысяч животных. Не удается спасти и урожай – затоплены более 80 тысяч гектаров угодий.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi