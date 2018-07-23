Шторм во Вьетнаме убил десятки людей и тысячи животных

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Во Вьетнаме бушует мощный тропический шторм Сон-Тинх.

Как передает Report, об этом сообщает ТСН.

Погибшими считаются 32 человека, еще 17 считаются пропавшими без вести.

Ливни и наводнения заливают северные регионы Вьетнама. Улицы превратились в реки, уровень воды местами достигает пояса. Спасатели помогают людям покинуть опасные районы, а вот животные погибают.

По официальным данным, не пережили стихии почти 17 тысяч животных. Не удается спасти и урожай – затоплены более 80 тысяч гектаров угодий.