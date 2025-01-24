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Шторм в Великобритании и Ирландии привел к сбоям в работе транспортной системы

Шторм в Великобритании и Ирландии привел к сбоям в работе транспортной системы Из-за шторма "Эовин", который обрушился на Великобританию и Ирландию, наблюдаются перебои в движении железнодорожного транспорта и авиасообщении.
Другие страны
24 января 2025 г. 11:40
Шторм в Великобритании и Ирландии привел к сбоям в работе транспортной системы

Из-за шторма "Эовин", который обрушился на Великобританию и Ирландию, наблюдаются перебои в движении железнодорожного транспорта и авиасообщении.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

Так, отменили сотни рейсов в аэропортах Глазго, Эдинбурга и Дублина, приостановлено движение поездов в Шотландии и Северной Ирландии.

"В течение дня возможны новые отмены и задержки авиарейсов", - говорится в сообщении на сайте аэропорта Дублина.

По состоянию на утро пятницы в Ирландии почти 600 тыс. жилых домов, ферм и офисных зданий остались без электричества из-за поваленных линий электропередач.

По прогнозам метеорологов, ожидается, что скорость порывов ветра может достигнуть 160 км/ч.

Метеорологическая служба Ирландии назвала этот шторм "одним из самых сильных за всю историю" наблюдений.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya və İrlandiyada nəqliyyatın fəaliyyəti iflic olub

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