 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Шторм унес жизни 12 человек на востоке Индии

    Среди погибших – шестеро детей и две женщины© AP

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли в индийском штате Ассам в результате сильного шторма, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Шторм обрушился на штат накануне, большинство жертв зафиксировано в округе Гоалпара, где на реке опрокинулись три лодки и погибли 10 человек.

    Среди погибших – шестеро детей и две женщины. Все они направлялись в соседний штат Мегхалая, чтобы посмотреть на ежегодные соревнования по сплаву по реке Сабан.

    Еще два человека погибли в столице Ассама Гувахати: рыбак – в водоеме на окраине города, и мотоциклист, которого убило упавшее на него дерево.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi