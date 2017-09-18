Шторм унес жизни 12 человек на востоке Индии

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли в индийском штате Ассам в результате сильного шторма, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Шторм обрушился на штат накануне, большинство жертв зафиксировано в округе Гоалпара, где на реке опрокинулись три лодки и погибли 10 человек.

Среди погибших – шестеро детей и две женщины. Все они направлялись в соседний штат Мегхалая, чтобы посмотреть на ежегодные соревнования по сплаву по реке Сабан.

Еще два человека погибли в столице Ассама Гувахати: рыбак – в водоеме на окраине города, и мотоциклист, которого убило упавшее на него дерево.