Шторм "Налджи" на Филиппинах нанес ущерб сельскому хозяйству на $108 млн

Более 5,4 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины, ущерб сельскому хозяйству оценивается в 6,28 млрд песо (108,1 млн долларов США).

Более 5,4 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины, ущерб сельскому хозяйству оценивается в 6,28 млрд песо (108,1 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

По данным ведомства, 1,11 млн перемещенных человек продолжают находиться в 203 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. граждан заранее покинули свои дома.

Шторм повредил 47,98 тыс. домов и уничтожил более 5,1 тыс. Ущерб, нанесенный 910 инфраструктурным объектам, оценивают в 5,05 млрд песо ($86,99 млн). В результате удара стихии повреждены 526 дорог и 133 моста, затронута работа девяти аэропортов и 121 морского порта. В 364 городах зафиксировали перебои в электроснабжении, но в 294 его уже восстановили, в 36 муниципалитетах сохраняются проблемы со связью, в четырех - с водоснабжением.

По меньшей мере 159 человек стали жертвами шторма, 146 получили различные травмы, 30 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировали 1,6 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.