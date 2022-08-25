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Шторм обрушился на юг китайской провинции Гуандун

Шторм обрушился на юг китайской провинции Гуандун Тропический шторм Ма-он обрушился на юг китайской провинции Гуандун.
Другие страны
25 августа 2022 г. 13:25
Шторм обрушился на юг китайской провинции Гуандун

Тропический шторм Ма-он обрушился на юг китайской провинции Гуандун.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, в Гонконге прошли ливневые дожди, сопровождавшиеся ураганным ветром.

По данным гуандунского метеорологического центра, Ма-он двигался со скоростью 25 км в час на северо-запад, скорость ветра составила 118 км/ч.

Из соображений безопасности в городе Маомин в провинции Гуандун жителям предписано не приближаться к берегу. Власти Гонконга приостановили работу школ, центров вакцинации, иммиграционных центров. Изменены расписания движения поездов.

Отмечается, что в Гонконге из-за суровых погодных условий один человек получил травмы.

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Версия на английском языке Tropical Storm Ma-on hits southern China

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