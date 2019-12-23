Шторм изолировал Корсику от Франции

Плохие погодные условия стали причиной изоляции острова Корсика от континентальной части Франции.

Как передает Report, oб этом сообщает France Info.

Уточняется, что в результате приближения шторма “Фабьен” отменены авиарейсы, а также паромное движение из Марселя.

Также природная стихия стала причиной остановки движения для пригородных поездов Аяччо и Бастии.

Отмечается, что до шторма “Фабьен” территории Франции, Испании и Португалии атаковал шторм “Эльза”. В результате были затоплены реки, обрушены линии электропередачи, а также погибли люди.