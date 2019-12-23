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Шторм изолировал Корсику от Франции

Шторм изолировал Корсику от Франции

Плохие погодные условия стали причиной изоляции острова Корсика от континентальной части Франции.

Как передает Report, oб этом сообщает France Info.

Уточняется, что в результате приближения шторма “Фабьен” отменены авиарейсы, а также паромное движение из Марселя.

Также природная стихия стала причиной остановки движения для пригородных поездов Аяччо и Бастии.

Отмечается, что до шторма “Фабьен” территории Франции, Испании и Португалии атаковал шторм “Эльза”. В результате были затоплены реки, обрушены линии электропередачи, а также погибли люди.

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