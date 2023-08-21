Шторм "Хилари" привел к наводнениям и отмене тысячи рейсов в США и Мексике

Тропический шторм "Хилари" принес проливные дожди, которые привели к наводнениям в Мексике и в штате Калифорния в США, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Тропический шторм "Хилари" принес проливные дожди, которые привели к наводнениям в Мексике и в штате Калифорния в США, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Непогода привела к отмене более 1 тыс. авиарейсов в США, в частности в аэропорту Сан-Диего и аэропорту Гарри Рида в Неваде. Еще почти 5 тыс. рейсов задержаны.

Шторм обрушился на Мексику на выходных. В районе городов Энсенада и Тихуана закрыты пляжи, на территории спортивных комплексов и правительственных зданий открыты пункты временного размещения.

Как минимум один человек стал жертвой удара стихии в мексиканском городе Санта-Росалия. Он погиб после того, как поток воды перевернул его машину.

В ликвидации последствий шторма задействовали мексиканских военных, которые с помощью бульдозеров расчищают тонны мусора, образовавшиеся из-за разрушений. Во многих частях страны оборваны линии электропередач, повалены деревья.

Власти Калифорнии и Невады ранее объявили режим ЧС в штатах. Президент США Джо Байден призвал "всех находящихся на пути движения шторма принять меры предосторожности", а также выполнять рекомендации.

В Лос-Анджелесе в понедельник закрыли все университетские кампусы.