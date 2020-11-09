О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шторм "Эта" обрушился на побережье Флориды

Шторм "Эта" обрушился на побережье Флориды Шторм обрушился на архипелаг Флорида-Кис на юго-западе штата
Другие страны
9 ноября 2020 г. 10:03
Шторм Эта обрушился на побережье Флориды

Тропический шторм "Эта" обрушился вечером в воскресенье на побережье штата Флорида.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, шторм обрушился на архипелаг Флорида-Кис на юго-западе штата. "Эта" находится в 45 км к северо-востоку от города Маратон, расположенного на архипелаге, и движется в северо-западном направлении со скоростью 22 км/ч. Скорость порывов ветра в его пределах достигает 27,7 м/с.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил в штате чрезвычайное положение в связи с приближением шторма.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

При обстреле Агдама врагом 26-летний парень получил ранение
При обстреле Агдама врагом 26-летний парень получил ранение
8 ноября 2020 г. 17:24
Ильхам Алиев принял Чавушоглу и Акара
Ильхам Алиев принял Чавушоглу и Акара
8 ноября 2020 г. 16:55
МО: Армия Азербайджана наращивает своё превосходство на Ходжавендском направлении
МО: Армия Азербайджана наращивает своё превосходство на Ходжавендском направлении
8 ноября 2020 г. 15:57
Эрдоган поздравил Азербайджан
Эрдоган поздравил Азербайджан
8 ноября 2020 г. 15:35
Президент Азербайджана: Спустя 28 лет в Шуше снова прозвучит азан
Президент Азербайджана: Спустя 28 лет в Шуше снова прозвучит азан
8 ноября 2020 г. 14:19
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
8 ноября 2020 г. 14:04
Ильхам Алиев: Я выполнил, что обещал азербайджанскому народу
Ильхам Алиев: Я выполнил, что обещал азербайджанскому народу
8 ноября 2020 г. 13:51
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
8 ноября 2020 г. 13:40
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
8 ноября 2020 г. 13:32
Президент Азербайджана: Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше
Президент Азербайджана: Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше
8 ноября 2020 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi