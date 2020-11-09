Шторм "Эта" обрушился на побережье Флориды

Шторм обрушился на архипелаг Флорида-Кис на юго-западе штата

Тропический шторм "Эта" обрушился вечером в воскресенье на побережье штата Флорида.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, шторм обрушился на архипелаг Флорида-Кис на юго-западе штата. "Эта" находится в 45 км к северо-востоку от города Маратон, расположенного на архипелаге, и движется в северо-западном направлении со скоростью 22 км/ч. Скорость порывов ветра в его пределах достигает 27,7 м/с.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил в штате чрезвычайное положение в связи с приближением шторма.