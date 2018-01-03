Шторм "Элеанор" лишил электричества свыше 20 тыс. домов в Великобритании

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В результате шторма «Элеанор» свыше 20 тыс. домохозяйств в Великобритании оказались отрезаны от энергоснабжения в ночь на 3 января.

Как передает Report, к настоящему моменту, подача электроэнергии частично восстановлена.

Сетевая компания Western Power Distribution, обеспечивающая электроэнергией центральную Ангию, планировала устранить возникшие из-за неблагопритных погодных условий аварии к полудню по местному времени, но ее инженеры все еще продолжают работу на отдельных участках.

Как отмечает агентство, метеорологи прогнозируют, что Великобритания еще некоторое время будет находиться под воздействием шторма «Элеанор». Согласно прогнозам синоптиков, во второй половине дня 3 января погода будет ветренной, на севере, западе и юго-востоке страны ожидаются дожди.