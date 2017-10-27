Штеффен Зайберт: Германия не признает независимость Каталонии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Правительство Германии не признает независимость Каталонии, объявленную региональным парламентом в одностороннем порядке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Суверенитет и территориальная целостность Испании неприкосновенны и остаются таковыми. Провозглашенная в одностороннем порядке независимость нарушает защищаемые принципы. Федеральное правительство не признает такое провозглашение независимости", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Зайберта в Twitter.